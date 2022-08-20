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«Динамо» впервые с 2008 года одержало домашнюю победу над «Спартаком» в РПЛ

Елизавета Потейчук
19:32 20.08.2022
Встреча завершилась со счетом 1:0.
«Динамо» впервые с 2008 года одержало домашнюю победу над «Спартаком» в РПЛ
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Футболисты московского клуба «Динамо» обыграли соперников из столичного «Спартака» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Игру на ВТБ-Арену пришли посмотреть 25 249 зрителей, что стало рекордным показателем для стадиона.

В составе «Динамо» на 27-й минуте гол забил Константин Тюкавин. На 71-й минуте забитый мяч защитника бело-голубых Сабы Сазонова был отменен из-за офсайда. На 89-й минуте хорватский полузащитник «Динамо» Никола Моро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Впервые с 13 апреля 2008 года «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в домашнем матче, тогда встреча завершилась со счетом 4:3.

Напомним, в мае московский «Спартак» впервые за 19 лет выиграл финал Кубка России. Встреча с московским «Динамо» на стадионе в «Лужниках» завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

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