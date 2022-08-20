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«Для любителей и профессионалов»: в Москве стартовали соревнования по триатлону в рамках первой Всероссийской спартакиады

Алексей Курильченко
Тагир Валиди
18:37 20.08.2022
Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу отметила, что спортивную инициативу будут поддерживать всеми силами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На гребном канале в Крылатском в Москве начались соревнования по триатлону в рамках первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. В ходе зрелищного состязания сильнейшие атлеты со всей России должны проплыть полтора километра на открытой воде, проехать 40 километров на велосипеде и пробежать 10 километров по суше.

«Это мероприятие и для любителей, и для профессиональных атлетов. Спартакиада сильнейших. мне кажется, что невероятно крутая инициатива, которую мы поддерживаем  всеми силами. Сегодня 41 атлет из 12 регионов стартуют, ну и завтра будут стартовать, только уже в эстафете и покажут себя, насколько они способны бороться друг с другом, ну и готовить себя к будущим стартам, к будущим местам в рейтинге», - заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу вручила Кубок беговой столицы Нижнему Новгороду в ходе Петербургского международного экономического форума. Трофей весом в девять килограммов выполнен из стекла и латуни, церемония вручения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на стенде Нижегородской области. Кубок вручался по итогам всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», состоявшегося 22 мая 2022 года.

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