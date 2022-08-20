В Армении состоялся этап «Ратник» конкурса «Воин мира» АрМИ-2022

В частности, участникам было необходимо поразить мишени на расстоянии 150, 250 и 300 метров из автомата Калашникова в положении лежа, выполнить бросок гранаты на двух участках - на точность и на дальность, а также произвести метание ножа.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На общевойсковом полигоне вооруженных сил Армении в городе Иджеван стартовал этап «Ратник» конкурса «Воин мира» Армейских международных игр - 2022. Военные спортсмены соревновались в комплексном военно-спортивном упражнении. Одной из самых сложных частей конкурса стало преодоление дистанции на горной местности с высотой подъема на некоторых участках от 35 до 45 градусов.

Вместе с тем участникам было необходимо поразить мишени на расстоянии 150, 250 и 300 метров из автомата Калашникова в положении лежа, выполнить бросок гранаты на двух участках - на точность и на дальность, а также произвести метание ножа. Конкурсанты состязались в условиях высокой температуры.

Лучше всех с дистанцией справился военнослужащий вооруженных сил Казахстана старший сержант Турар Тилегешев. Теперь участникам предстоят следующие подэтапы: военно-медицинский комплекс упражнений и соревнований на точность стрельбы из автоматов Калашникова АК-74 - «Снайпер».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.