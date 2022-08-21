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На атомном ледоколе «Арктика» измерили радиационный фон

Егор Левин
11:05 21.08.2022
Фон измерили с помощью счетчика Гейгера в разных местах корабля, «соприкасающихся» с реактором.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Военной приемки» впервые показала на ТВ смогла подобраться максимально близко к действующему ядерному реактору российского атомного ледокола и замерить радиационный фон.

Главный инженер-механик ледокола «Арктика» Владимир Кондратьев измерил его с помощью счетчика Гейгера в разных местах корабля, «соприкасающихся» с реактором. Так, в аппаратном помещении фон показал значение в 0,69 микрозивертов (мкЗв) в час.

«Это - фон, немного больший, чем природный фон. Примерно равен фону полета в самолете на штатной высоте из Москвы в Петербург», - пояснил он.

Далее фон измерили в помещении непосредственно над реактором. Там он оказался равен практически нулю, то есть, абсолютно безопасным.

Атомный реактор на расстоянии вытянутой руки и атомные реакции на ледоколах - главным героем этого выпуска программы станет самый современный реактор в своем классе, созданный для самого большого действующего ледокола на планете «Арктика». Редчайший случай: съемочную группу не только допустили прямо к атомной энергетической установке судна-гиганта, но и показали, как она работает. Также в этом выпуске зритель увидит, как проектируются и как строятся современные ледокольные атомные реакторы, какое топливо для них используют, как его получают. И главное: как эти технологии работают в суровых условиях Арктики - смотрите в новом выпуске программы «Русские двигатели. Атомные реакторы на ледоколах».

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