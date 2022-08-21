Опубликованы кадры реакторного отсека ледокола в процессе строительства и после

По центру ледокола опускаются два бака металловодной защиты, монтируется секция корпусной конструкции и опускается реактор, который будет соответствующим образом закреплен.

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Главный строитель атомного ледокола «Якутия» Максим Алексеенко продемонстрировал автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, насколько огромно помещение для размещения ядерного реактора внутри корабля.

По центру ледокола опускаются два бака металловодной защиты, вокруг которых монтируется секция корпусной конструкции. Затем туда опускается реактор, который будет соответствующим образом закреплен.

В готовом виде помещение представляет собой аппаратную - закрытое место непосредственно над реакторным отсеком. Прочная защита гарантированно спасает от радиации, а также в случае аварии или столкновения с другими судами.

Атомный реактор на расстоянии вытянутой руки и атомные реакции на ледоколах - главным героем этого выпуска программы станет самый современный реактор в своем классе, созданный для самого большого действующего ледокола на планете «Арктика». Редчайший случай: съемочную группу не только допустили прямо к атомной энергетической установке судна-гиганта, но и показали, как она работает. Также в этом выпуске зритель увидит, как проектируются и как строятся современные ледокольные атомные реакторы, какое топливо для них используют, как его получают. И главное: как эти технологии работают в суровых условиях Арктики - смотрите в новом выпуске программы «Русские двигатели. Атомные реакторы на ледоколах».