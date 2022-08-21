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В «ОКБМ Африкантов» рассказали о первых поколениях ядерных реакторов ледоколов

Егор Левин
17:20 21.08.2022
Большое количество соединительных элементов, несмотря на изначальный принцип присутствия в конструкции «расходников», означал их частую замену - ледокол бездействовал, что не устраивало флот, и так появились реакторы нового поколения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При строительстве первого атомного ледокола в СССР приходилось очень многое делать с нуля и впервые. Многие идеи проектирования первого ледокольного реактора произошли от первой атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол».

«Тогда еще строились реакторы с петлевой компоновкой. То место, где активная зона - отдельно, насосы, которые качают воду - отдельно, парогенераторы, в которых образуется пар - отдельно», - рассказала в эфире «Военной приемки» на примере реактора ОК-150 глава пресс-службы «ОКБМ Африкантов» Наталья Попова.

Слабым местом такого реактора можно считать большое количество соединительных элементов. Но он изначально строился с заделом на присутствие в конструкции подобных «расходников». Это означало, что их необходимо было часто менять, а ледокол в такие моменты был вынужден бездействовать, что не устраивало флот. Так появились реакторы 2-го поколения.

«Здесь уже можно наблюдать усовершенствованную блочную конструкцию реактора. Но по большому счету, здесь по-прежнему активная зона - отдельно, парогенераторы и насосы - отдельно. Поэтому по-прежнему так или иначе есть соединения - слабые места», - продолжила Попова на примере КЛТ-40.

Атомный реактор на расстоянии вытянутой руки и атомные реакции на ледоколах - главным героем этого выпуска программы станет самый современный реактор в своем классе, созданный для самого большого действующего ледокола на планете «Арктика». Редчайший случай: съемочную группу не только допустили прямо к атомной энергетической установке судна-гиганта, но и показали, как она работает. Также в этом выпуске зритель увидит, как проектируются и как строятся современные ледокольные атомные реакторы, какое топливо для них используют, как его получают. И главное: как эти технологии работают в суровых условиях Арктики - смотрите в новом выпуске программы «Русские двигатели. Атомные реакторы на ледоколах».

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