«Электронный глаз»: как точно измерить роторную втулку для ядерного реактора

Критерии оценки измерений - очень жесткие, так как в случае малейшей ошибки детали треснут, что приведет к поломке всего механизма.

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Создание деталей ядерного реактора - очень детальный и кропотливый процесс. Когда речь заходит об их совмещении, необходимо понимать, что даже невидимый глазу зазор может привести к ядерной утечке. Поэтому, когда вручную справиться становится невозможно, на помощь приходит высокоточная техника.

О том, как при изготовлении роторной пальчиковой втулки на «ОКБМ Африкантов» используют «электронный глаз» специального прибора-измерителя, рассказали «Военной приемке».

«Универсальным способом померить данную деталь очень сложно, а критерии оценки - очень жесткие. Круглость каналов очень важна, потому что в эти каналы запрессовываются графитовые "пальчики", которые очень хрупкие. И, если будет нецилиндричность этих отверстий, то "пальчики" просто треснут, что приведет к поломке всего механизма в целом», - пояснил начальник производственного корпуса предприятия Дмитрий Червяков.

Он также отметил, что высокоточный измеритель - отечественного производства, созданный в Саратове.

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