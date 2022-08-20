В стране и мире Бывший мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области Алиса Краузе В Харьковской области сформирован Совет министров во главе с экс-мэром Краснодара. © Фото: CC BY 4.0 Станислав Телеховец krd.ru Читайте нас на: Бывший мэр города Краснодара Андрей Алексеенко встал во главе Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области. Орган исполнительной власти был создан на территории освобожденных районов региона. В задачи сформированного накануне Совета входит работа по восстановлению инфраструктуры и обеспечению местного населения. В первую очередь чиновники займутся разрешением экономических вопросов, стоящих на повестке в области. «Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы», - обозначил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев. Экс-градоначальник Краснодара Андрей Алексеенко также был назначен первым заместителем главы Военно-гражданской администрации Харьковской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика