Бывший мэр Краснодара возглавил Совет министров в Харьковской области
В Харьковской области сформирован Совет министров во главе с экс-мэром Краснодара.
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Бывший мэр города Краснодара Андрей Алексеенко встал во главе Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области. Орган исполнительной власти был создан на территории освобожденных районов региона.
В задачи сформированного накануне Совета входит работа по восстановлению инфраструктуры и обеспечению местного населения. В первую очередь чиновники займутся разрешением экономических вопросов, стоящих на повестке в области.
«Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы», - обозначил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
Экс-градоначальник Краснодара Андрей Алексеенко также был назначен первым заместителем главы Военно-гражданской администрации Харьковской области.