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Проплыть, проехать, пробежать: в Москве начались соревнования по триатлону

Анастасия Бобылева
13:40 20.08.2022
Соревнования проводятся в рамках первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Всего на спартакиаде будет представлено 39 дисциплин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня в Москве официально стартует первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Показать себя в 39-ти дисциплинах могут как профессионалы, так и любители.

Соревнования будут идти в 12 регионах до октября. В столичном Крылатском сегодня состязаются в одном из самых зрелищных видов - триатлоне. Атлеты должны проплыть полтора километра на открытой воде, проехать 40 километров на велосипеде и пробежать 10 километров по суше. Как рассказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, несмотря на сложность программы, состязание собрало много спортсменов.

«Я крайне рада сегодня приветствовать здесь всех, потому что это мероприятие и для любителей, и для профессиональных атлетов, спартакиада сильнейших. Я считаю, что это невероятно крутая инициатива, которую мы поддерживаем всеми силами. Сегодня 41 атлет из 12 регионов стартует и покажут себя, насколько они способны бороться друг с другом и готовить себя к будущим стартам рейтинга», - заявила Ксения Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу вручила Кубок беговой столицы Нижнему Новгороду. Церемония вручения состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

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