Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

Форум «Армия-2022». Интервью с ведущим инженером отдела исследований и разработок компании «ЭСВО» Сергеем Лебедем

Видео
Начало: 11:53 20.08.2022
Кирилл Кунецкий
Гостем студии «Звезды» стала ведущий инженер отдела исследований и разработок компании «ЭСВО» Сергей Лебедь
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.08.2022, 09:45
ОПК и искусственный интеллект: какие техно-новинки форума «Армия-2022» увидели посетители
Дата10.08.2022, 17:52
Путин обсудил с главой Мали поставки продовольствия, удобрений и топлива из РФ
Дата07.08.2022, 14:10
Настоящая сверхмалая: опубликованы кадры элементов корпуса подлинной подлодки «Пиранья»
Дата14.07.2022, 16:00
Шойгу рассказал, с чем столкнулся в Цхинвале во время грузино-осетинского конфликта 1992 года
Дата11.07.2022, 13:16
Футболист Поль Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:05 Армия
МО РФ: средства ПВО России сбили пять БЛА ВСУ и перехватили восемь снарядов HIMARS
11:58 В стране и мире
Пушилин заявил, что от мариупольского трибунала не откажутся из-за слов Зеленского
11:57 В стране и мире
Патрушев назвал условие, при котором США могут развернуть стратегические силы возле КНДР
10:29 В стране и мире
Mash: взрывчатка в автомобиле Дарьи Дугиной могла сработать по звонку
09:52 В стране и мире
ФСБ задержала готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии террориста ИГ*
События дня
События дня
mcis-2022
международный антифашистский конгресс
мвтф армия-2022
арми-2022
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.