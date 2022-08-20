Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вооруженный мужчина ворвался в здание мэрии на территории армянского города Масиса. В момент инцидента градоначальника Давида Амбарцумяна не было на месте: мэр находился в отпуске, который пришлось срочно прервать в связи с произошедшим.

По информации журналистов, наблюдавших за ситуацией от первого лица, злоумышленник выбросил из окна административного здания гранату, целясь в полицейских на улице. Мужчина заперся в кабинете мэра и открыл беспорядочную стрельбу.

По информации, поступившей от вице-главы Масиса Норайра Акопяня, проникший в мэрию мужчина, предположительно, был пьян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

Все это время правоохранители вели переговоры с нарушителем порядка. Затем, по сведениям Sputnik Армения, послышались звуки выстрелов. Вошедшие в помещение сотрудники спецназа и полицейские обнаружили на месте уже бездыханное тело злоумышленника с огнестрельным ранением.