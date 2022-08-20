Зарядить РПК, поразить движущуюся цель: как прошел «Огневой» этап «Военного ралли» в Тыве

Лучший результат показала белорусская команда, впереди предстоят еще два эта конкурса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Завершился «Огневой» этап состязаний экипажей военной техники «Военное ралли», проводимый в рамках АрМИ-2022. Он проходил на полигоне «Кара-Хаак» в российской Республике Тыва.

Команды на бронеавтомобилях «Тигр» заряжали пулеметы Калашникова, добравшись до огневого рубежа. Было сложно: движущиеся цели появлялись всего на 10 секунд в зоне видимости пулеметчиков.

Количество патронов ограничено - не более 50-ти. Быстрее и точнее оказалась команда из Белоруссии. Впереди у участников еще два этапа - «Командная гонка» и «Гонка с преследованием».