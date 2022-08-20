От поломки до контрольного выстрела: как проходит скоростной этап «Мастера-оружейника» АрМИ-2022

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В Узбекистане мастера-оружейники посоревновались в скорости ремонта зенитной установки в рамках одноименного конкурса АрМИ-2022. Все как в условиях реального боя: вышедшую из строя технику сначала нужно вывезти с передовой.

После необходимо доставить требующие ремонта машины по сложной трассе на рембазу, в полевых условиях найти причину поломки и устранить ее. Единственное подтверждение того, что все сделано правильно - контрольный выстрел.

На следующих этапах участникам предстоит выполнить ремонт реактивных систем залпового огня «Град», автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов.