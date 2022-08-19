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Пару дней и на передовую: как ведется ремонт техники в зоне СВО

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:48 19.08.2022
«Звезда» пронаблюдала, как работает полевая мастерская в зоне спецоперации по защите ЛДНР.
Пару дней и на передовую: как ведется ремонт техники в зоне СВО
© Фото: ТРК "Звезда"
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Зачастую на буксире, но иногда и своим ходом, боевые машины добираются до расположения ремонтного батальона. Мастерскую развернули в полевых условиях под открытым небом.

Техника военная, крупногабаритная, но многие проблемы те же, что у легковых гражданских машин. У одного автомобиля, например, меняют стартер, другому перебирают двигатель. Скорости ремонта позавидуют лучшие автосервисы.

«Двигатель: день-два, может меньше. Стараемся быстрее отремонтировать, чтобы отправить на передовую», - рассказал командир ремонтного взвода Максим.

Есть и специфические проблемы от частой стрельбы. Например, изнашиваются противооткатные устройства. Специальные два цилиндра с жидкостью смягчают отдачу. Без них вести огонь невозможно, башню просто разнесет. Не менее важно состояние затвора орудия.

Скорость ремонта не в ущерб качеству. Здесь любая недоработка может поставить под угрозу жизнь боевых товарищей. Военные механики делают, как для себя. После ремонта сами занимают места экипажа и обязательно проверяют, каждую машину, прежде чем вернуть ее на передовую. Возле ремонтной мастерской для этого есть специальный полигон.

Украинский БТР «Буцефал» доставили сюда же с передовой. Машина получила повреждения и была брошена. Возможно, ее отремонтируют, но это будет уже музейный экспонат.

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