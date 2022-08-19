Лишить врага огневой поддержки: новые истории мужества участников спецоперации

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Капитан Александр Самохин, начальник расчета БПЛА

Перед расчетом БПЛА была поставлена задача по вскрытию замаскированных позиций украинских националистов, удерживающих под своим контролем один из населенных пунктов. Расчет выполнял боевые задачи в условиях систематического обстрела противником территории, оставленной им при отступлении.

Позиции расчета капитана Самохина подверглись минометному обстрелу со стороны ожесточенно обороняющихся боевиков, а сам он получил тяжелое ранение руки в результате разрыва одной из мин. Тем не менее, Александр лично выявил замаскированные позиции националистов и оперативно передал их на командный пункт.

Благодаря грамотным действиям офицера все обнаруженные цели были подавлены. Как результат, противник, лишенный огневой поддержки своих минометных расчетов, не смог удержать позиции и в результате боестолкновений с российскими подразделениями окончательно оставил населенный пункт.

Высокий профессионализм капитана Самохина и его подчиненных способствовал стремительному освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов.