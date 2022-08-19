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Лишить врага огневой поддержки: новые истории мужества участников спецоперации

Алиса Краузе
05:10 19.08.2022
Военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Лишить врага огневой поддержки: новые истории мужества участников спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Капитан Александр Самохин, начальник расчета БПЛА

Перед расчетом БПЛА была поставлена задача по вскрытию замаскированных позиций украинских националистов, удерживающих под своим контролем один из населенных пунктов. Расчет выполнял боевые задачи в условиях систематического обстрела противником территории, оставленной им при отступлении.

Позиции расчета капитана Самохина подверглись минометному обстрелу со стороны ожесточенно обороняющихся боевиков, а сам он получил тяжелое ранение руки в результате разрыва одной из мин. Тем не менее, Александр лично выявил замаскированные позиции националистов и оперативно передал их на командный пункт.

Благодаря грамотным действиям офицера  все обнаруженные цели были подавлены. Как результат, противник, лишенный огневой поддержки своих минометных расчетов, не смог удержать позиции и в результате боестолкновений с российскими подразделениями окончательно оставил населенный пункт.

Высокий профессионализм капитана Самохина и его подчиненных способствовал стремительному освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов.

© Минобороны России

Старший сержант Сергей Клименков, заместитель командира взвода

Действуя в составе минометной батареи, Сергей выполнял задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций.

Ведя бой с вооруженными радикалами, сержант Клименков наносил прицельные удары по объектам противника, используя координаты, полученные  от командования. При этом он действовал в условиях ведения противником массированного артиллерийского огня по позициям наших десантников.

Благодаря профессионализму и отваге замкомвзвода в ходе боя было уничтожено два артиллерийских орудия с расчетами. Лишенные огневой поддержки артиллерии, националисты поняли бесполезность дальнейшего сопротивления и отступили.

© Минобороны России

Рядовой Валерий Грязнов, заряжающий орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики

До начала специальной военной операции Валерий Грязнов работал на одном из заводов в Луганске. В Народную милицию Луганской Народной Республики пришел по мобилизации. Говорит, что вместе с ним в сегодня служат шахтеры, заводчане, металлурги - рабочие люди, которые в сего за несколько недель освоили военные специальности и уже успешно громят врага.

Сам Валерий служит наводчиком буксируемой гаубицы. За свою недолгую военную биографию принимал участие в освобождении нескольких населенных пунктов ЛНР. Но особо памятны ему бои за Лисичанск, где его батарея уничтожила до десяти единиц техники ВСУ.

Валерий Грязнов рассказывает о том, что артиллеристы на позициях работают слаженно, постоянно координируя свои действия с наступающими союзными силами, что обеспечивает общий успех.

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