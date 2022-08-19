Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

«Выстрелил - забыл»: конструктор объяснил принципы современного российского торпедного оружия

04:13 19.08.2022
Сейчас разработки охватывают значительный спектр морского подводного оружия, применяемые и для гражданской продукции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На закрытой площадке МВТФ «Армия-2022» представлены перспективные разработки для Военно-морского флота России.

Также для флота производится торпедное, минное, противоминное, средства гидроакустического противодействия и автономные необитаемые подводные аппараты. Об особенностях современных российских торпед и о представляемых электрических и тепловых «Звезде» рассказал конструктор Борис Коптев.

«Все функции решения задачи уходит на саму торпеду. То есть торпеда имеет систему самонаведения, обеспечивающую самостоятельную классификацию цели, выбор цели и наведения на нее. В данном случае еще торпеда может выбирать, в зависимости от гидрологической обстановки, в которой она наводится, и скорость своего движения для адаптации и дальности работы систем самонаведения», - пояснил начальник отделения - главный конструктор направления АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».

Он добавил, что разработчики уже внедряют волоконно-оптическую линию связи и телеуправления, позволяющую наводить торпеду дистанционно, не давая при этом ограничения по маневрированию самому носителю.

«Сейчас мы представили систему, которая позволяет развязать лодку и торпеду: "выстрелил - забыл"», - добавил представитель концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Коптев.

Главный конструктор отметил, что разрабатываемые торпеды - универсальные: могут поражать как надводные объекты, так и подводные, «высчитывают упрежденную точку и наводятся на цель».

О том, как торпеда учитывает противоторпедные маневры противника, на которого она была нацелена, об универсальных торпедных аппаратах и их габаритах, об успехах в разработке так называемых барражирующих торпед, а также о наработках для гражданской продукции - в полном интервью с начальником отделения - главным конструктором направления АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» Борисом Коптевым в студии «Звезды» на полях МВТФ «Армия-2022» в видеозаписи к этой новости.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:30 Армия
Видео
Уметь работать в непрерывном стрессе: замминистра обороны РФ назвал главные вещи в военном образовании
20:16 Армия
Видео
«Платят деньги - страх не возникал»: Кириллов об участниках опытов лабораторий на Украине
16:05 Армия
Видео
Приземление на точность: кадры групповых прыжков десантников на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022
17:41 ОПК
Видео
В Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах»
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.