«Выстрелил - забыл»: конструктор объяснил принципы современного российского торпедного оружия

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На закрытой площадке МВТФ «Армия-2022» представлены перспективные разработки для Военно-морского флота России.

Также для флота производится торпедное, минное, противоминное, средства гидроакустического противодействия и автономные необитаемые подводные аппараты. Об особенностях современных российских торпед и о представляемых электрических и тепловых «Звезде» рассказал конструктор Борис Коптев.

«Все функции решения задачи уходит на саму торпеду. То есть торпеда имеет систему самонаведения, обеспечивающую самостоятельную классификацию цели, выбор цели и наведения на нее. В данном случае еще торпеда может выбирать, в зависимости от гидрологической обстановки, в которой она наводится, и скорость своего движения для адаптации и дальности работы систем самонаведения», - пояснил начальник отделения - главный конструктор направления АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».

Он добавил, что разработчики уже внедряют волоконно-оптическую линию связи и телеуправления, позволяющую наводить торпеду дистанционно, не давая при этом ограничения по маневрированию самому носителю.

«Сейчас мы представили систему, которая позволяет развязать лодку и торпеду: "выстрелил - забыл"», - добавил представитель концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Коптев.

Главный конструктор отметил, что разрабатываемые торпеды - универсальные: могут поражать как надводные объекты, так и подводные, «высчитывают упрежденную точку и наводятся на цель».

О том, как торпеда учитывает противоторпедные маневры противника, на которого она была нацелена, об универсальных торпедных аппаратах и их габаритах, об успехах в разработке так называемых барражирующих торпед, а также о наработках для гражданской продукции - в полном интервью с начальником отделения - главным конструктором направления АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» Борисом Коптевым в студии «Звезды» на полях МВТФ «Армия-2022» в видеозаписи к этой новости.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.