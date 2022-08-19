Дым доходит до столицы: как тушат природные пожары в Рязанской области

На территории Рязанской области борются с огнем, вызванным лесными пожарами, в круглосуточном режиме.

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Почти 80 единиц техники и 240 пожарных и спасателей - помощь от столицы для тушения пожаров в Рязанской области. В регионе еще 5 июля был введен особый противопожарный режим из-за жары и повышенной опасности возникновения возгораний.

Угрозы населенным пунктам пока нет, но людей предупредили, что к эвакуации нужно быть готовым в любой момент. Машина прошла: собирайте все документы, будьте готовы.

Для координации работ по борьбе с пожарами в Рязанскую область прибыл лично глава МЧС Александр Куренков. С вертолета министр осмотрел пострадавшие от возгорания территории. На координационном совещании он поручил при ухудшении обстановки наращивать группировку, участвующую в ликвидации пожаров, и активно привлекать добровольцев.

«Рекомендую губернаторам организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки. Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда», - указал глава МЧС России.

Бороться с огнем, как заявил глава МЧС, будут в круглосуточном режиме. Куренков также рекомендовал временно ограничить посещение лесов. По поручению министра, в работе задействованы четыре вертолета и три самолета, в том числе самолет-амфибия.

«Пожар не локализован. Угроз населенным пунктам пока нет. Все в порядке, но ситуация погодная усложняется. В ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду», - отметил Александр Куренков.

После ликвидации пожаров на Ямале и Чукотке авиалесохрана срочно перенаправила своих десантников-пожарных в Рязанскую область.

«Мы имеем все имущество, все снаряжение для того, чтобы работать и помогать региону», - рассказал , инструктор десантно-пожарной группы ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Мишаков.

Как сообщают власти региона, в Рязанской области площадь возгорания достигла 181 гектара. Лесные пожары зафиксированы в Рязанском, Клепиковском, Спасском районах. В последних двух введен режим чрезвычайной ситуации.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. В настоящее время группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС России», - сообщили в Рослесхозе.

Из-за обострения пожароопасной ситуации в лесах Рязанской области Генпрокуратура России инициировала проверки.

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценки причинам возгораний, достаточности мероприятий по мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимой техникой и оборудованием, а также своевременности привлечения сил и средств тушения огня», - обозначил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

Для тушения пожаров в Рязанской области привлекли почти 500 специалистов и более 170 единиц техники. Кроме наземной группировки, задействовано12 воздушных судов, а дым от горящего рязанского леса добрался до Москвы.

Смог и запах гари на западе, юго-западе и в центре столицы появились накануне, а уже в четверг дымка наблюдалась почти по всему городу.

Москвичи испугались повторения ситуации августа 2010 года, когда из-за горящих торфяников в столичном регионе концентрация вредных веществ в воздухе превысила нормы в несколько раз. Однако, по словам специалистов, в этот раз все иначе.

«Была работа по обводнению этих торфяников, поэтому сейчас Московская область не вызывает таких больших тревог. Естественно, чем ближе очаг, тем выше концентрация. Сейчас мы видим лишь отголоски тех пожаров, которые в Рязанской области, потому что расстояние достаточно велико», - объяснил заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.

При этом синоптики предупреждают - из-за жары в центральной части России по-прежнему сохраняется пожароопасная ситуация.