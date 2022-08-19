Максимальный медийный эффект: как Киев готовит провокацию на ЗАЭС во время визита генсека ООН

По последним данным Минобороны России, киевские власти разворачивают посты радиационного наблюдения в Запорожье и организуют тренировки среди подразделений по действиям в условиях радиационного заражения местности, готовясь к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС.

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Глобальная катастрофа, по масштабу сравнимая с Чернобылем и Фукусимой, - как результат провокации киевских властей. По данным Минобороны России, атаку на Запорожскую атомную электростанцию власти Киева запланировали аккурат к визиту на Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

В частности, командование оперативно-тактической группы «Днепр» к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения в Запорожье и организует тренировки по действиям в условиях радиационного заражения местности среди подразделений, дислоцирующихся в этом регионе.

«Для подготовки провокации <...> подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также к проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий», - доложил во время брифинга официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

День провокации подобран не случайно. Сейчас на Украине находится Генсек ООН Антониу Гуттериш. Он уже провел переговоры во Львове с украинским главой Владимиром Зеленским, а 19 августа собирается побывать в Одессе.

Обсуждение таких, казалось бы, сугубо мирных вопросов, как поставки украинского зерна через одесский морской порт. Но на фоне чрезвычайного происшествия на атомной станции обеспечат мощнейший международный резонанс.

Виноватой заочно уже назначили Россию. Однако, по данным Минобороны РФ, артиллерийские удары по Запорожской АЭС будут нанесены подразделениями ВСУ, расположенными в жилых кварталах города Никополь.

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