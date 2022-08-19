Участники показали мастерство вождения и стрельбы в конкурсе АрМИ-2022 «Мастера артиллерийского огня»

Артиллеристы преодолели колейный мост и открыли огонь из РПГ в финале конкурса АрМИ-2022.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Около двухсот лучших артиллеристов мира в Казахстане сошлись в финальном состязании за титул «Мастера артиллерийского огня».

На восьми километрах последнего этапа этого конкурса Армейских международных игр 2022 года - «Эстафета» - они показали мастерское вождение бронированного легкого тягача. Преодолеть пришлось такие препятствия, как, например, минно-взрывное заграждение и колейный мост.

Кроме лавирования боевой машиной, участники поражали цели из РПГ и автомата Калашникова. Финальный этап соревнования артиллеристов завершится в субботу, 20 августа.