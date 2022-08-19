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Ритуалы на стрельбище: как прошел один из этапов «Отличников войсковой разведки» под Новосибирском

Надежда Котормус
Марина Крижановская
23:46 19.08.2022
Каждый разведчик должен продемонстрировать владение личным оружием в совершенстве. Также и военный атташе из Индии решил сам апробировать российское оружие в деле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Под Новосибирском продолжается конкурс «Отличники войсковой разведки», проводимый в рамках АрМИ-2022. У каждой команды свой особый ритуал перед стартом и свои хитрости.

Так, один из представителей Индии натирает рукоятку саперной лопатки землей. Этот жест - не только практичный, но и символический. Команда верит, что он приносит удачу.

Огнестрельное оружие предоставляет российская сторона, но лопатки и ножи каждая команда старается привезти собственные - те, к которым привыкли за долгие месяцы тренировок.

Задача автоматчика - поразить четыре цели, представленные семью мишенями. Приоритетная из них - пулеметный расчет. До нее расстояние - 350 метров. Необходимо поразить ее наименьшим числом выстрелов, так как сэкономленные патроны - дополнительные баллы.

Без особых ритуалов не обошлось и на стрельбище. Индийская сборная зажгла благовония. На этом этапе удача действительно была к ним благосклонна: военный атташе республики Ниджхаван Навин Кумар приехал к ним в разгар состязаний.

Под пристальным взором бригадного генерала нет права на ошибку. Высоко оценив работу команды, военный атташе решил сам испытать российское оружие в деле. Его выбор пал на противоснайперскую винтовку.

«Есть! White target! В голову попал с первого выстрела!», - констатировали российские военные.

Не менее высоко бригадный генерал оценил не только оружие России, но и радушие принимающей стороны.

«Нас встретили очень тепло, познакомили с материальной базой. Наша команда была очень впечатлена и получила хорошую мотивацию, увидев высокие стандарты российской армии», - поделился впечатлениями военный атташе посольства Республики Индия Ниджхаван Навин Кумар.

Выстрелы на стрельбище не утихают. Каждый разведчик должен продемонстрировать владение личным оружием в совершенстве.

У гранатометчика есть всего два выстрела на поражение приоритетной движущейся мишени, имитирующей танк. Ее поразить нужно на расстоянии более 200 метров.

К этим же испытаниям 20 августа приступят Зимбабве, Россия, Казахстан и Камерун.

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