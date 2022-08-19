Голодными не оставят: военные повара приготовили обед на целый взвод на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2022

Обед для 20 человек за 4 часа из случайного набора продуктов - военные повара с пылом и жаром преодолели очередной этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2022.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мастера полевой кухни во всеоружии подошли к этапу «Произволка» - то есть приготовлению блюд из абсолютно случайных продуктов. Из предложенного набора необходимо приготовить четыре блюда: первое, закуски, два горячих и, по возможности, дополнительные - за них положены бонусные очки.

Работа на полевой кухне кипит. За взмахами ножей следит арбитр. Жар идет и от палящего узбекского солнца, и от раскаленных печей - но военным поварам к работе в жарких походных условиях не привыкать.

На площадке российской команды - самая шумная фан-зона. Мастеров полевой кухни приехали поддержать мастера оружейники. На кухне четыре человека - двое отвечают за приготовление, двое следят за техникой.

По легенде турнира каждой команде нужно накормить условный взвод из 20 человек: первое на 8 литров, салат - на 3 килограмма! И все участник справились, причем приготовили весьма изысканные блюда.

На столах то, что уж точно не назовешь полевой кухней - фьюжн, авторская, народная - чего здесь только нет. Но строгих судей этим не удивишь, разбирают на вкус, цвет, консистенцию, подачу, даже плотность продукта, креативность - отдельная история.

Не обходится и без споров.

«Если какое-то блюдо готовится из телятины, все ингредиенты должны подчеркивать вкус этого мяса, его тональность. Из-за этого и споры есть», - отметил Денис Хохлов, судья в конкурсе «Полевая кухня» (Россия).

По итогам этапа первое место занимает Узбекистан, следом Россия, тройку лидеров замыкает - Белоруссия. Четвертое место - Вьетнам. На пятом - Таджикистан.

Соревнование специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» VIII Армейских международных игр проходят в Узбекистане с 13 по 27 августа и состоят из трех этапов-соревнований: по огневой подготовке, по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре и по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой определенной организаторами конкурса.