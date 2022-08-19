Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Голодными не оставят: военные повара приготовили обед на целый взвод на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2022

Россина Бодрова
Ирина Елагина
22:42 19.08.2022
Обед для 20 человек за 4 часа из случайного набора продуктов - военные повара с пылом и жаром преодолели очередной этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2022.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Мастера полевой кухни во всеоружии подошли к этапу «Произволка» - то есть приготовлению блюд из абсолютно случайных продуктов. Из предложенного набора необходимо приготовить четыре блюда: первое, закуски, два горячих и, по возможности, дополнительные - за них положены бонусные очки.

Работа на полевой кухне кипит. За взмахами ножей следит арбитр. Жар идет и от палящего узбекского солнца, и от раскаленных печей - но военным поварам к работе в жарких походных условиях не привыкать.

На площадке российской команды - самая шумная фан-зона. Мастеров полевой кухни приехали поддержать мастера оружейники. На кухне четыре человека - двое отвечают за приготовление, двое следят за техникой.

По легенде турнира каждой команде нужно накормить условный взвод из 20 человек: первое на 8 литров, салат - на 3 килограмма! И все участник справились, причем приготовили весьма изысканные блюда.

На столах то, что уж точно не назовешь полевой кухней - фьюжн, авторская, народная - чего здесь только нет. Но строгих судей этим не удивишь, разбирают на вкус, цвет, консистенцию, подачу, даже плотность продукта, креативность - отдельная история.

Не обходится и без споров.

«Если какое-то блюдо готовится из телятины, все ингредиенты должны подчеркивать вкус этого мяса, его тональность. Из-за этого и споры есть», - отметил Денис Хохлов, судья в конкурсе «Полевая кухня» (Россия).

По итогам этапа первое место занимает Узбекистан, следом Россия, тройку лидеров замыкает - Белоруссия. Четвертое место - Вьетнам. На пятом - Таджикистан.

Соревнование специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» VIII Армейских международных игр проходят в Узбекистане с 13 по 27 августа и состоят из трех этапов-соревнований: по огневой подготовке, по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре и по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой определенной организаторами конкурса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:54 Армия
Видео
«Будем рады помочь»: Руслан Цаликов заявил о готовности МО РФ к борьбе с коронавирусом
20:20 В стране и мире
Видео
Путин: РФ для уверенности нужен крепкий тыл в виде надежной демократической системы
17:18 Армия
Видео
«Команда очень сильная»: в Минобороны объяснили победу РФ в конкурсе «Аварийный район»
15:57 Армия
Видео
Глава МЧС Куренков осмотрел выставку форума «Армия-2022»
16:51 В стране и мире
Путин указал Макрону, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения катастрофы
Популярное
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.