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Штурм корабля: как прошел этап «Корабельный антитеррор» конкурса «Морской десант» АрМИ-2022

Максим Румянцев
22:28 19.08.2022
На высоту около пяти метров нужно быстро подняться по шторм-трапу. Это испытание каждый проходит в одиночку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Корабельный антитеррор» - абсолютно новый этап конкурса «Морской десант» Армейских международных игр - 2022. Индивидуальный зачет. Песок - это море. Старт - это борт захваченного судна. На высоту около пяти метров нужно быстро подняться по шторм-трапу. Это испытание каждый проходит в одиночку.

Маскировочная сеть - это непрозрачный борт захваченного судна. Внутри находятся отсеки, в которых могут быть условные и террористы и заложники. Порядок размещения мишеней до последней секунды участникам не известен.

Перед участниками также предстали шесть помещений, в которых расположены вразнобой белые и черные мишени. Белые это заложники - перепутать нельзя. Арбитры увидят любую ошибку.

«Отмечаем попадания стрелка по террористическим мишеням, а так же смотрим, не попал ли он в союзнические», - сказал арбитр на участке Иван Чухманцев.

Не снижая темпа, сразу после огнестрельного оружия - холодное. Нож и саперная лопатка - последний аргумент, когда кончились патроны. Попадание в мишень приносит дополнительные баллы.

Болельщики поддерживают своих конкурсантов с максимальным национальным колоритом, но и к соперникам тоже относятся со всей душой. «Морской десант» - это не просто конкурс профессионального мастерства и выявление лучшего.

«Вот эти соревнования - это для того, чтоб принести дружбу народов», - сказал участник состязания из Ирана Али Фати.

За чистотой прохождения всех элементов следит судейская коллегия с представителями всех стран. Каждый участник добавит в копилку своей команды заработанные на этом испытании баллы. Впереди - только финал.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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