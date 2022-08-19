ЦПВС: террористы и «Белые каски» готовят инсценировку в сирийском Идлибе для обвинения ВКС РФ

Кроме того, в Алеппо один военнослужащий САР был ранен после обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун.

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Боевики террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят постановочные съемки в населенных пунктах Эриха и Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб в Сирии для обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов.

«Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта», - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров.

Кроме того, в Алеппо один военнослужащий САР был ранен после обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.