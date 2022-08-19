Встать на якорь за 400 секунд: военные моряки прошли четвертый этап «Кубка моря» АрМИ-2022

Встали на якорь и кормовую бочку с заданным курсом - военные моряки справились с новым заданием на «Кубке моря» АрМИ-2022.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Экипажи надводных кораблей из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России показали навыки постановки судна на якорь и рейдовую бочку на четвертом этапе конкурса «Кубок моря» VIII Армейских международных игр. Турнир проходит на морском полигоне в районе военно-морской базы Пута в Азербайджане.

Командам предстояло осуществить маневрирование и встать на якорь и кормовую бочку с заданным курсом, определяемым командиром корабля в зависимости от гидрометеорологических условий.

Лучший результат - 6 минут 42 секунды - показал экипаж малого ракетного корабля «Джошан» (ВМС Ирана). Вторыми этап прошли моряки экипажа малого артиллерийского корабля«Махачкала» (ВМФ России) - 7 минут 4 секунды. Им уступили экипажи сторожевого корабля «G-122» (ВМС Азербайджана) и ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» (ВМС Казахстана).

По итогам четырех этапов лидирует команда из России с результатом в 173 балла, за ними с небольшим отставанием идет экипаж ВМС Азербайджана со 167 баллами. На третьем месте находится команда из Казахстана со 164 баллами. Замыкает список экипаж ВМС Ирана с результатом в 130 баллов.

Соревнование экипажей надводных кораблей «Кубок моря» VIII Армейских международных игр проходят в Азербайджане и в Китае с 13 по 27 августа и состоят из шести этапов: постановка корабля на якорь и бочку, борьба за живучесть на тренажерном комплексе, состязания по использованию спасательных средств, артиллерийские стрельбы по морской и по воздушной целям, а также уничтожение плавающей мины.