Замминистра обороны РФ Евкуров принял участие в круглом столе о разработках вооружения на МВТФ «Армия-2022»

Замминистра обороны призвал не только сосредоточится на российских научно-исследовательских работах, но и внимательно следить за разработками другой стороны.

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В Главном управлении боевой подготовки в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» состоялся круглый стол «Общее состояние изобретательской и рационализаторской деятельности Вооруженных сил Российской Федерации», на котором шла речь о новинках и перспективных разработках вооружения и военной техники. Круглый стол проходил под председательством заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

«Сделать должны анализ, и что мы с первого дня из всех наших изобретений и идей внедрили туда, и что там уже работает. Это раз. Второе. Если мы не будем изучать опыт вероятного противника, то это тоже путь в никуда. Поэтому посмотреть, что они делают в этом плане. У них тоже много идей», - отметил Евкуров.

Профессионалы обсуждали, как сократить путь от идеи до ее реализации и применения в армии. Заместитель министра обороны указал, что сегодня сроки от замысла до воплощения должны быть минимальными.

Стимулом к тому служит специальная военная операция по защите Донбасса. Ведь чем современнее вооружение, тем в более выигрышном положении оказываются войска. Прототипы и уже готовые инженерные образцы показали на развернутой экспозиции. При этом Юнус-Бек Евкуров призвал не только сосредоточится на российских научно-исследовательских работах, но и внимательно следить за разработками другой стороны.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов