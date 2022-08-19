Мощь России: что увидели и ощутили посетители в первый день открытого посещения форума «Армия-2022»

Стенды и экспозиции традиционно пользуются успехом как у профессионалов, так и у обычных посетителей, которые говорят, что чувствуют мощь Российской армии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самое современное вооружение и новейшая техника - на расстоянии вытянутой руки для всех желающих. Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Подмосковье открыл свои двери для массового посещения. До конца недели зрители смогут рассмотреть все детали новейших образцов танков, бронемашин и самолетов, изучать которые можно часами.

В первый же день массового посещения форума в выставочных павильонах ведущих предприятий промышленности - аншлаг. Стенды ведущих оружейных предприятий традиционно пользуются успехом как у профессионалов, так и у обычных посетителей форума. Посетители говорят, что чувствуют мощь Российской армии.

К прогулкам на полях форума располагает и погода - жара отступила, и посещение экспозиций в «Патриоте» стало более комфортным. К примеру, новейший российский танк Т-14 «Армата» рассмотреть так близко и даже потрогать можно, пожалуй, только лишь на форуме. Именно к этой боевой машине особый интерес у зарубежных специалистов.

Также и к истребителю пятого поколения Су-57, боевому вертолету Ка-52 «Аллигатор», зенитному ракетному комплексу «Тор-М2» и противотанковому ракетному комплексу «Корнет». Все изделия с литерой «Э» - экспортный вариант.

Проявляют иностранные специалисты интерес и к выставочным экспозициям госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», концернов «Калашников», «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт» и «Уралвагонзавод». Внутри выставочных павильонов - тепловизоры, радиолокационные системы, оружие, экипировка и многое другое. Особой популярностью пользуются стенды с тренажерами, где можно ощутить себя в небе, к примеру, под крылом парашютной системы. Предполагается, что на таких тренажерах будут тренироваться курсанты воздушно-десантных войск.

За хорошее настроение гостей отвечают ансамбли Минобороны РФ - для посетителей приготовили обширную программу. На Соборной площади развернулась «Спасская ярмарка», где перед посетителями выступят лучшие военные оркестры, а на «Поле Победы» пройдет масштабная реконструкция, посвященная 80-летию героической обороны Севастополя.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов