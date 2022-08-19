«Натура у него упрямая, мужицкая»: родные и близкие Героя РФ Шица рассказали о его качествах

С самого детства Иван хотел стать офицером - и стал одним из лучших командиров и обладателем «Золотой Звезды».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Снова в строю полковник Иван Шиц - Герой России, которому недавно «Золотую Звезду» вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Офицер после лечения прибыл в свой полк. Во время боевых действий Иван Шиц, сломив сопротивление врага, вместе со своими бойцами первым вошел в город Лиман, при этом получил тяжелые ранения. Но вывел своих солдат из-под удара.

Конец мая. Бои на подступах к городу Лиман. Несколько дней подряд российские войска один за одним освобождают окрестные населенные пункты. Со стороны ВСУ идут постоянные массированные артобстрелы и контратаки. В самых горячих местах прорыва впереди идет танковый полк под командованием полковника Ивана Шица.

Комполка сам в числе первых на своем танке входил в освобожденные населенные пункты. В очередном бою он получил множественные ранения, но продолжил руководить и своей машиной, и всем подразделением. Только благодаря его четким действиям через боль и серьезную потерю крови удалось вывести технику из-под удара и сохранить жизни солдат.

«Только после того, как командир убедился в безопасности своего подразделения, он дал доставить себя в госпиталь. Подвиг нашего командира является примером мужества и решительности», - рассказал заместитель командира ремонтной роты Андрей Кузьмичев.

Шиц родился в селе Пушкино Омской области. Там же окончил школу. Учителя отмечают: с малых лет он был очень порядочным, ответственным и в то же время с отличным чувством юмора.

«С детства у него интересный был взгляд. Солдата, который мечтает быть генералом. То есть это чувство собственного достоинства он проносит. Причем в каждую минуту и при любой ситуации», - рассказала учительница географии Елена Парфенова.

Будучи настоящим сибиряком, Иван начал проявлять характер победителя еще в детстве.

«А он упертый. Натура у него такая - упрямая, мужицкая. Он и с детства был дисциплинированный в этом отношении, что вот это - значит, все!» - рассказал отец Ивана Александр Шиц.

После школы Иван поставил цель - обязательно стать офицером. Поступил в Омское танковое училище. Стал одним из лучших курсантов, а затем и офицеров. Хороший командир - это и грамотный организатор, и боевой тактик, и психолог. Только так подразделение сможет действовать как единое целое. И на такого, конечно, равняются и подчиненные. Так что не только лично Иван Шиц был отмечен высокой государственной наградой.

«Под его командованием любые задачи, которые ставят полку, выполняются в срок и без замечаний, ну и, наверное, благодаря его колоссальным усилиям наш полк во время специальной операции указом президента РФ был награжден орденом Жукова», - рассказал старшина танковой роты Анатолий Посыпай.

Иван из всей своей большой семьи первый, кто стал кадровым офицером, а теперь еще и Героем России. «Золотую Звезду» командиру полка вручил лично министр обороны Сергей Шойгу.

«Уважаемые коллеги, вы с честью выполнили свой долг, надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно, будете защищать нашу страну. Ее независимость, ее граждан. Все то, что вы делаете, - это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны. Поздравляю вас от души и очень надеюсь на то, что вы вернетесь в свои подразделения и после окончания этой операции живыми и здоровыми вернетесь домой. Поздравляю вас», - сказал Шойгу во время награждения.

Сам герой в своем интервью ни разу не произнес местоимение «я», а вот про свой полк, подчиненных, их личные качества и инициативу - охотно.

«Личный состав, проявив разумную инициативу, вывез 18 детей и мирных жителей из населенного пункта в безопасное место, дабы они не подверглись нападению и артобстрелу. Они видят и ощущают гордость в себе, то что у нас идет продвижение вперед, противник морально уже подавлен и пытается либо сбегать через лесополосы, либо выходит напрямую и сдается», - рассказал Иван.

И еще один пример, четко характеризующий Ивана Шица. Сразу после выписки из госпиталя он в кратчайшие сроки вернулся к управлению своим, теперь уже орденоносным полком.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов