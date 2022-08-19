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«Команда очень сильная»: в Минобороны объяснили победу РФ в конкурсе «Аварийный район»

17:18 19.08.2022
Российская команда разделила победу с Вьетнамом. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье - Мали. Мьянма и Конго заняли четвертое и пятое места соответственно.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: Минобороны России
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Начальник 12 Главного управления Минобороны России Игорь Колесников подвел итоги конкурса «Аварийный район» во Вьетнаме, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

В соревнованиях аварийно-спасательных подразделений российская команда разделила победу с Вьетнамом. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье - Мали. Мьянма и Конго заняли четвертое и пятое места соответственно.

«Могу сказать, что, несмотря на различное давление, популярность Армейских игр значительно возросла. Сейчас в Армейских играх участвует 34 страны, 269 команд – на территории трех континентов. На этих континентах проживает более четырех миллиардов человек. Это говорит о многом», - сказал Колесников.

Он напомнил, что конкурс «Аварийный район» второй год подряд проходит на территории Вьетнама, а учебно-материальная база проведения соревнований значительно выросла. Кроме того, сам конкурс усложнился.

«Российская команда не родилась из воздуха. Это многоступенчатый этап подготовки на уровне Главного управления и Министерства обороны. Всеармейские игры проходили на уровне Федеральных органов исполнительной власти, где участвовали команды Росатома и МЧС - профильные команды. Именно поэтому эта команда очень сильная и достойная. Она показала высокий результат, несмотря на то, что соревнования проходили не в привычных для нас климатических условиях. Она показала результат, сопоставимый с вьетнамской командой и достойно заняла первое место», - добавил Колесников.

По его словам, при подготовке к конкурсу военные РФ свою учебно-материальную базу подводили под соответствие вьетнамской. В этом году российская команда завозила в два раза меньше оборудования и указал на наличие во Вьетнаме необходимого оборудования. Колесников высоко оценил уровень организации игр во Вьетнаме.

Международный конкурс «Аварийный район» проходил в рамках Армейских международных игр - 2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа. В нем участвовали команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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