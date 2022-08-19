На форуме «Армия-2022» представили новейшую воздушную мишень

Мишень создана компанией «ЭНИКС», специализирующейся на производстве беспилотных летательных аппаратов, которая более 15-ти лет сотрудничает с Минобороны в рамках гособоронзаказа.

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Новейшую воздушную мишень наземного старта Е17МП, предназначенную для боевой подготовки и отработки средств ПВО, представили на форуме «Армия-2022». Мишень, разработанная компанией «ЭНИКС», представляет из себя имитатор сложных маневренных целей типа крылатых ракет, планирующих управляемых авиабомб, а также некоторых самолетов и вертолетов тактической и армейской авиации.

Все свои комплексы компания разрабатывает и испытывает самостоятельно. Кроме производства, «ЭНИКС» также готовит новые кадры и проводит обучение операторов БПЛА.

«Начиная со школы, мы отбираем в кружках наиболее талантливых ребят. Они продолжают учиться и заниматься авиамоделизмом. На том же полигоне начинают обучаться на операторов беспилотных летательных аппаратов.», – рассказал генеральный директор-главный конструктор компании «ЭНИКС» Валерий Побежимов.

Также на стенде компании «ЭНИКС» представлен модернизированный комплекс дистанционного наблюдения «Элерон-7». Практически бесшумный аппарат, способен вести разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах с непрерывной фотосъемкой. Предыдущую его версию «Элерон-3СВ» уже многие годы используют в войсках и различных силовых ведомствах.