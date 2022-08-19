Путин напомнил Макрону о приглашении экспертов ООН и Красного Креста в изолятор в Еленовке

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции и следственного изолятора в Еленовке силами ВСУ стали предметом разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

© Фото: Пресс-служба Южного военного округа, РИА Новости

Различные аспекты ситуации вокруг Украины стали темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Беседа состоялась по инициативе Парижа, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран затронули проблему Запорожской атомной электростанции, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. По словам Путина, эти атаки чреваты ядерной катастрофой.

«Владимир Путин подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», - приводит слова президента России сайт Кремля.

И Путин, и Макрон возлагают большие надежды на миссию МАГАТЭ на АЭС.

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку», - подчеркнули в Кремле.

По словам Путина, российская сторона готова «оказать инспекторам Агентства необходимое содействие».

Во время разговора Владимир Путин напомнил Макрону о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста в следственный изолятор в Еленовке, где после ракетного удара ВСУ погибли содержавшихся в СИЗО украинские военнопленные

Кроме того, Путин рассказал Макрону о трудностях с исполнением подписанной 22 июля в Стамбуле «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», - говорится в официальном сообщении Кремля.

По итогам телефонных переговоров лидеры двух стран условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.