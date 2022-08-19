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Глава Роскосмоса проинспектировал производство тяжелых ракет «Сармат»

Ирина Елагина
15:13 19.08.2022
Глава Роскосмоса посетил цеха «Красмаша», где идет производство тяжелых ракет «Сармат».
Глава Роскосмоса проинспектировал производство тяжелых ракет «Сармат»
© Фото: Роскосмос
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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов проинспектировал производство ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» на «Красмаше» в Красноярске. Борисов осмотрел основные цеха оборонного предприятия и проверил, как идет модернизация производственных мощностей для выпуска тяжелых ракет «Сармат». О визите главы Роскосмоса сообщил официальный Telegram-канал корпорации. 

Накануне Минобороны России и предприятие Роскосмоса подписали контракт на поставку новейших ракет «Сармат» - уникального ракетного комплекса стратегического назначения, способного нести самый разный ассортимент боеголовок различной мощности и различного назначения.

Напомним, что первые летно-конструкторские испытания МБР «Сармат» состоялись 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк. Эта дата стала важной вехой в перевооружении Стратегических ядерных сил России. По плану к концу 2022 года намечается поставить на боевое дежурство первый ракетный полк - 46 ракет - комплекса «Сармат» в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

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