Четвероногие бойцы: кадры конкурса кинологов «Верный друг» в Узбекистане

Военнослужащие и их служебные собаки преодолели дистанцию 2 400 метров с двумя огневыми рубежами.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

В Узбекистане прошел второй этап международного конкурса военных кинологов «Верный друг» - «Дог-биатлон». Соревнования проводились на территории Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного училища, сообщает пресс-центр Армейских международных игр-2022.

Военнослужащие и их собаки преодолели дистанцию 2 400 метров с двумя огневыми рубежами. Первый огневой рубеж предполагает стрельбу из малокалиберной винтовки в положении лежа через 800 метров после старта, а второй огневой рубеж – стрельбу из малокалиберной винтовки в положении стоя через 1 600 метров после старта. За каждый промах по мишени участник должен пробежать штрафной круг.

Жаркий климат Узбекистана не помещал команде РФ достойно выступить. На протяжении всего времени проведения этапа, медицинские и ветеринарные работники следили за состоянием здоровья проводников и собак. Сразу после забега служебных собак остужали водой.

В конкурсе участвуют мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов