В Казахстане стартовал финальный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В ходе финального этапа «Эстафета» от каждой команды участвуют два расчета минометных комплексов.

© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр

В Республике Казахстан стартовал финальный этап конкурса Армейских международных игр - 2022 «Мастера артиллерийского огня» - «Эстафета». В этапе от каждой команды участвуют два расчета, после прохождения трассы первый расчет передает эстафету второму расчету, как только финиширует второй расчет, время останавливается.

Расчеты минометных комплексов 2С12Б демонстрируют вождение многоцелевых тягачей легких бронированных МТ-ЛБ по трассе с препятствиями, поражают цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74. Этап конкурса «Эстафета» завершится завтра.

Минометный расчет африканской команды веселее всех подходит к выполнению задач. Во время выступления личный состав не теряет надежды на хорошие результаты, их поддерживают представители всех команд.

Международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» завершится 23 августа 2022 года. В нем принимают участие около 200 лучших артиллеристов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов