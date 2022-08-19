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Ядерный щит России: как функционирует 12-е Главное управление Минобороны

Марина Крижановская
01:14 19.08.2022
Основное направление 12-ого Главного управления сейчас - это обеспечение безопасности, а также раннее обнаружение и подавление противника, в том числе с использованием робототехнических комплексов, поставка мобильным подразделениям современных средств разведки, связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В сентябре 12-ому Главному управлению Минобороны России исполняется 75 лет. Оно - едва ли не самое ответственное в сегодняшней жизни. История развития Управления неразрывно связана с первым атомным проектом в СССР и с созданием атомного оружия.

Датой создания является 4 сентября 1947 года, когда в Генеральном штабе был учрежден специальный отдел, главной задачей которого была подготовка и организация проведения первого ядерного испытания. 

С представителями промышленности создавалось специальное поле, строились спецсооружения, поставлялась техника. Все это испытывалось. Потом снимались разрушения, показания и, соответственно, проводилась оценка разрушительного действия ядерного оружия.

Впоследствии испытания были запрещены в трех средах - воде, воздухе и в космосе. И с 1963 года ядерные испытания стали проводиться под землей. Главное управление, тем не менее, продолжает развиваться для защиты России.

«Развиваемся мы в соответствии с концепцией строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года. Ну, конечно, со своей спецификой, связанной с нашей деятельностью. Соответственно, основное - это обеспечение безопасности ядерного оружия. В принципе, все наши направления, о которых можно сейчас говорить открыто, - это именно на обеспечение безопасности», - рассказал Андрей Погодин.

Погодин добавил, что в прошлом году на снабжение была принята на снабжение комплексная система учета специальной техники. В этом году она уже поставляется в соединения и воинские части. Также в этом году завершается система мониторинга технологических процессов. Кроме того, большое значение придается «антитеррористической защищенности наших объектов».

«Работаем по направлениям раннего обнаружения и подавления противника, в том числе с использованием робототехнических комплексов, поставляем нашим мобильным подразделениям современные средства разведки, связи. Кроме этого,  большое значение придаем развитию программно-аппаратных комплексов», - пояснил главный инженер 12-го ГУ Минобороны РФ.

Полное интервью с главным инженером 12-го Главного управления Минобороны России Андреем Погодиным в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

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