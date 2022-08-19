Форум «Армия-2022». Интервью с руководителем ФГКУ «Росвоенипотека» Константином Ярославцевым
Гостем студии «Звезды» стал руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».