В Рослесхозе намерены разобраться с сокрытием масштабов лесных пожаров в Рязанской области

Глава агентства Иван Советников подчеркнул, что в ситуации с сокрытием масштабов виновны местные министры и их заместители, а конкретные лица будут установлены позднее.

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Советников заявил о намерении разобраться с фактом сокрытия местными властями реальных масштабов лесных пожаров в Рязанской области. Как он заявил, процесс начнется после того, как возгорания будут потушены.

Советников сообщил, что в настоящий момент площадь пожаров составляет 6 000 квадратных метров. По его данным, основной применяющийся метод тушения - пролив с земли и воздуха. Об этом Советников сообщил во время пресс-конференции в Штабе группировки по тушению пожаров в деревне Деулино.

Глава Рослесхоза подчеркнул, что в ситуации с сокрытием масштабов виновны местные министры и их заместители. Конкретные лица будут установлены позднее.

Ранее сообщалось, что за сутки площадь пожаров в Рязанской области увеличилась более чем вдвое. По официальным данным, огнем было охвачено более 180 гектаров леса.