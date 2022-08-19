На аэродроме Пушистый на Сахалине открылся форум «Армия-2022»
На Сахалине и Курильских островах состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022».
Основная площадка развернется на аэродроме Пушистый. Дополнительную площадку гости форума смогут посетить на территории исторического парка «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске.
На аэродроме Пушистый будут впервые представлены береговые ракетные комплексы «Бастион», отмечает пресс-служба Восточного военного округа.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет на Сахалине и Курилах с 19 по 21 августа.
Десятки площадок форума «Армия-2022» открылись для посещения в разных регионах страны - в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Для посетителей представилась уникальная возможность посмотреть, потрогать и изучить технические возможности передовой военной техники.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов