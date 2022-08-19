Армия МВТФ Армия-2022 На аэродроме Пушистый на Сахалине открылся форум «Армия-2022» Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет на Сахалине и Курилах с 19 по 21 августа. © Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр Читайте нас на: На Сахалине и Курильских островах состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022». Основная площадка развернется на аэродроме Пушистый. Дополнительную площадку гости форума смогут посетить на территории исторического парка «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске. На аэродроме Пушистый будут впервые представлены береговые ракетные комплексы «Бастион», отмечает пресс-служба Восточного военного округа. Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет на Сахалине и Курилах с 19 по 21 августа. Десятки площадок форума «Армия-2022» открылись для посещения в разных регионах страны - в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Для посетителей представилась уникальная возможность посмотреть, потрогать и изучить технические возможности передовой военной техники. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика