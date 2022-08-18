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МО РФ: ВКС России уничтожили более 80 националистов из 35-й бригады морской пехоты ВСУ

09:59 18.08.2022
Кроме того, высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове, уничтожено более 90 боевиков, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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ВКС России ударили по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково. Об этом сообщил на брифинге 18 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он указал на серьезные потери противника. Так, в результате этих ударов украинская сторона потеряла более 80 бойцов, свыше 50 получили ранения. Представитель российского оборонного ведомства рассказал и об ударе по пункту базирования иностранных специалистов в Харькове, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. По словам Конашенкова, российские военные применили высокоточное оружие наземного базирования и уничтожили более 90 наемников.

Представитель Минобороны сообщил о потерях в личном составе 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, которые составили более 60%. Как утверждает Конашенков, после ударов оперативно-тактической авиации это формирование утратило боеспособность, а его остатки выведены в тыл.

Армейская авиация нанесла удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в районе села Посад-Покровское, после которого украинская сторона понесла потери как в личном составе, так и в технике. В результате удара были уничтожены около 60 националистов и восемь единиц автомобильной техники, добавил Конашенков. Он также отчитался о боевой работе российских артиллеристов. После ударов по позициям 95-й десантно-штурмовой бригады под Мазановкой противник потерял более 250 своих бойцов.

В ежедневной сводке говорится и об успехах российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки сбиты в воздухе десять украинских беспилотников, уничтожены три снаряда, выпущенных украинскими военными с помощью РСЗО.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Павел Кольцов рассказал, как РСЗО «Ураган» борются с артиллерией ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Поразив цели, расчеты покидают огневые позиции так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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