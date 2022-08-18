В МО РФ заявили об утрате боеспособности батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ под Авдеевкой

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В Минобороны России заявили об утрате боеспособности батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования», - заметил Конашенков.

Кроме этого, он отметил уничтожение более 80 украинских националистов в результате ударов высокоточным оружием ВКС России. Объектом этих ударов стал 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Они были нанесены в районах населенных пунктов Белая Криница и Великое Артаково. Также было ранено более 50 украинских морпехов.

Также, по словам Игоря Конашенкова, в Харькове было уничтожено более 90 иностранных наемников. Это стало результатом поражения пункта временного базирования боевиков высокоточным оружием наземного базирования.

А в районе населенного пункта Посад-Покровское в Николаевской области удар армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ уничтожил около 60 украинских националистов и восемь единиц специальной автотехники.

Еще официальный представитель Минобороны России раскрыл результаты сосредоточенных артиллерийских ударов. Они пришлись по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, находившимся в районе Мазановки на территории ДНР. Как уточнил Конашенков, при этом было ликвидировано более 250 украинских националистов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов