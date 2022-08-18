«Охота на лис»: как участники «Уверенного приема» справились с поиском скрытых радиопередатчиков

Связисты из команды РФ пришли к финишу вторыми, уступив белорусам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Белоруссии на линию старта Армейских международных игр вышел женский дивизион. Эти девушки-связисты впервые участвуют в конкурсе «Уверенный прием».

На начальном этапе всем военнослужащим пришлось «поохотиться на лис». Это соревнования по поиску замаскированных радиопередатчиков.

У каждого участника в руках были только карта, компас и приемник-пеленгатор. Мужским командам пришлось искать пять тайников, а женским - четыре.

В итоге вперед вырвались участники из Белоруссии, на втором месте оказались наши военные, а на третьем - связисты из Казахстана.