В лидерах, несмотря на жару: что показывает команда РФ в «Военно-медицинской эстафете»

После трех дней состязаний среди всех команд в общем зачете «Военно-медицинской эстафеты» уверенно лидирует сборная России. За второе и третье места борются Узбекистан и Белоруссия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

С такой громкой поддержкой главное не сбиться со счета. Непрямой массаж сердца: два вдоха через каждые 30 нажатий.

Рука ее не дрогнула и при внутривенной инъекции. Старший лейтенант медицинской службы Юлия Благодир на своем этапе «Военно-медицинской эстафеты» финиширует с внушительным отрывом.

«Жарко очень, все лето не было такой погоды. Я еще над узбеками пошутила, что они зачем-то с собой такую погоду привезли. Целую неделю + 29. Ну, нормально», - поделилась эмоциями участница конкурса «Военно-медицинская эстафета» на АрМИ-2022 Юлия Благодир (Россия).

Под народную зимбабвийскую песню о красотах этой африканской страны со старта уходит представительница, пожалуй, одной из самых ярких и эмоциональных команд эстафеты. Военные медики Республики Зимбабве освоились здесь быстро. Впрочем, как и многие другие участники.

На дистанции - представительницы Белоруссии и Мьянмы. Если в предыдущие дни на полосе препятствий, демонстрируя физическую подготовку, соревновался младший и средний медсостав. То сегодня в дело вступают военные медики-офицеры. Им необходимо показать индивидуальное мастерство в оказании первой помощи.

Международная судейская команда следит за каждым движением. Любая ошибка, как у команды Абхазии, это штрафные секунды. За подсказки со стороны на этапе оказания медпомощи участника и вовсе могут дисквалифицировать.

Одно из самых распространенных ранений в бою - ранение в грудь. Как результат - часто случается напряженный пневмоторакс - скопление воздуха. Каждый военный медик должен уметь грамотно его ликвидировать: выпустить воздух и тем самым спасти бойцу жизнь.

Тяжело приходится не только участникам, но и болельщикам. Они бегом преодолевают по несколько километров, перемещаясь от одной стороны стадиона к другой, чтобы поддержать своих.

После трех соревновательных дней в общем зачете «Военно-медицинской эстафеты» среди всех команд уверенно лидирует сборная России. Борьбу за второе и третье места ведут Узбекистан и Белоруссия.

Но впереди еще масса других конкурсных заданий. Поэтому еще есть время и гардероб обновить с учетом местных традиций - как участница из Мьянмы, завязавшая из флага платок на русский манер, - и строевую подготовку подтянуть.