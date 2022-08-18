Военные тренажеры и шоу-программа: что показывают болельщикам АрМИ-2022 в парке «Патриот»

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В парке «Патриот» в буквальном смысле километры площадок, тематических и выставочных зон. Есть, чем заняться и самым маленьким, и уже взрослым фанатам АрМИ. Компьютерные и не только тренажеры, мастер-классы, спортивные мероприятия - все здесь для болельщиков Армейских международных игр 2022.

Корреспондент «Звезды» Павел Ремнев решил опробовать на себе систему «Арбалет-2». С помощью нее можно испытать практически те же ощущения, которые испытывают настоящие военнослужащие ВДВ при десантировании из воздушного судна.

Рядом находится тематическая площадка военного ралли. На ней можно увидеть, как разбирают на скорость УАЗ. Достают двигатель очень осторожно, ведь нужно вернуть все на место и завести. Времени на выполнение задачи - четыре минуты.

В этом году количество конкурсов на Играх выросло до 34-х. Добавились соревнование военных железнодорожников «Стальная магистраль» и конкурс для подразделений, занимающихся транспортировкой боеприпасов, «Специальный рывок».