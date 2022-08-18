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«Тропа выживания»: команды шести стран прошли огонь и воду в «Морском десанте»

Максим Румянцев
Алиса Краузе
04:52 18.08.2022
Морпехи из РФ успешно справились с «Тропой выживания» на АрМИ-2022.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Тропа выживания» - это четыре с половиной километра и двенадцать препятствий. Испытание на прочность сразу для целого взвода морской пехоты, который должен действовать как единое целое.

Высота препятствий здесь в среднем выше пяти метров и преодолевают их с ходу, не теряя драгоценных секунд. Дистанция этапа конкурса АрМИ-2022 «Морской десант» проходит по пресеченной местности, и эти несколько километров нужно как минимум пробежать быстрее всех.

Команды из шести стран выходят на старт друг за другом. Абордажные сетки и колючая проволока, раскаленные пыль и песок, водные преграды, которые можно форсировать только ползком.

Все в полной амуниции, с личным оружием. Зараженные участки местности - в противогазах, несмотря на жару. Когда финиш уже близок, звучит команда «Заряжай».

Огневой рубеж. Это значит, что больше половины дистанции уже пройдено. Силы практически на исходе: тут оружие в руках удержать бы, так надо еще и в цель попасть метко.

Здесь могут обратиться в ничто все предыдущие успехи. Каждый промах - это штрафные очки, но и задерживаться на месте долго нельзя. Судьбу победы решают даже доли секунды.

На финишной прямой условно раненого нужно совсем не условно взвалить на плечи и пронести оставшиеся двести метров. Секундомер судьи останавливается по последнему. Наша сборная на финише показывает очень неплохое время.

«Тяжелого ничего не было, все элементарно. Так, легкая прогулочка», - прокомментировал участник из РФ Зайпулла Рабаданов.

Едва ли кто-нибудь из морпехов скажет, как трудно ему пришлось - не те люди. Болельщики поддерживают свои команды изо всех сил, стараясь поделиться энергией.

Иран и Венесуэла, Гвинея и Таджикистан, Южная Осетия и Россия. Победа или поражение на этом этапе ни для одной из команд пока не станут решающими. Впереди индивидуальный зачет корабельного антитеррора и большие гонки экипажей БТР.

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