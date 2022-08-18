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В реальных боевых условиях: МО РФ показало встречу семьи офицеров в зоне спецоперации

05:03 18.08.2022
Заместитель командира батальона Евгений ремонтирует специальную военную технику соединения, его супруга Екатерина - дежурный офицер связи - из пункта постоянной дислокации по своей просьбе также была направлена в зону СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Семья офицеров Центрального военного округа (ЦВО) смогла встретиться после долгой разлуки в зоне выполнения задач специальной военной операции. Российское оборонное ведомство показало кадры встречи супружеской пары.

С первых дней боевых действий заместитель командира батальона Евгений ремонтирует специальную военную технику соединения. В то время Екатерина - дежурный офицер связи - находилась в пункте постоянной дислокации.

Но впоследствии она приняла решение быть рядом с мужем. Обратившись к командованию соединения, Екатерина была направлена в зону спецоперации.

«Я очень рада, что сюда попала. Близкие, к счастью, поддержали. Мама полностью поддержала меня. И муж поддержал - это самое главное. Я думаю без его согласия я бы навряд ли поехала. Ну, конечно, были коллеги, которые не совсем поняли. Но я думаю: здесь каждый решает для себя», - рассказала о том, как решалась на поездку офицер связи Екатерина.

В ЦВО отмечают, что порыв супружеской пары не остался незамеченным и их желание качественно выполнять стоящие задачи на передовой в скором времени будет отмечено государственными наградами.

© Минобороны России

Дежурный офицер связи Екатерина отметила, что всегда стремится получать какой-то новый опыт, «а этот опыт - действительно бесценный», так как «здесь реальная работа, все-таки: в условиях не просто приближенных к боевым, а в боевых условиях».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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