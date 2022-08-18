Электроплиты и ТВ-приставки: жителям Запорожья доставили бытовую гумпомощь из РФ

Жителям Запорожья в составе гуманитарного груза привезли приборы для облегчения бытовых условий.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Волонтеры штаба в Акимовке Запорожской области «Мы вместе с Россией» привезли очередную партию электроплит. Оборудование доставляют нуждающимся жителям, чтобы облегчить быт в условиях временного отсутствия газа.

Украина оставила жителей Запорожской области без газа, поэтому шефствующие регионы закупили для жителей освобожденных территорий 60 000 электроплит, которые волонтеры раздают нуждающимся категориям граждан.

Это временная мера, пока ведутся работы по газификации региона. Специалисты уже приступили к прокладке трубопровода от Бердянска до Мелитополя.

Кроме этого, людям выдают и подключают ТВ-приставки для просмотра российского телевидения. Ежедневно в гуманитарных центрах Единой России нуждающимся раздают продуктовые наборы.​