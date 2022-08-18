Враг не скроется: кадры корректировки огня САУ «Нона-С» при помощи БпЛА «Орлан-10» в зоне СВО

После запуска беспилотника «Орлан-10» и ведения разведки, расчет БЛА обнаружил артиллерийскую установку противника. Получив от расчета координаты цели, батарея САУ 2С9 «Нона-С» нанесла удар.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В рамках ведения контрбатарейной борьбы в ходе спецоперации подразделения Воздушно-десантных войск корректируют огонь самоходных артиллерийских установок «Нона-С» при помощи беспилотников «Орлан-10». Кадры боевой работы расчетов БЛА показало Минобороны России.

После запуска беспилотника «Орлан-10» и ведения разведки, расчет БЛА обнаружил артиллерийскую установку противника. Она производила обстрел позиций десантников, а также открывала огонь по гражданским объектам одного из населенных пунктов.

Батарея САУ 2С9 «Нона-С» одного из подразделений артиллерии ВДВ нанесла удар, получив от расчета БЛА координаты цели. Удар пришелся на позицию артиллерийской установки украинских вооруженных формирований. Орудие противника было уничтожено .

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С9 «Нона-С» - уникальная артиллерийская система, создававшаяся специально для непосредственной огневой поддержки подразделений ВДВ на поле боя.

Нарезное орудие САУ 2С9 «Нона-С» калибром 120-мм может выполнять функции гаубицы, пушки и миномета. Орудие способно вести борьбу с танками и другой бронетехникой противника, уничтожать его оборонительные укрепления и живую силу.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.