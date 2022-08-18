Меткость, скорость, слаженность: какие результаты показала команда России в «Снайперском рубеже» в Иране
По итогу 1-ого этапа конкурса команда из России заняла третье место, уступив сборной Белоруссии и Ирана и оставив за собой Китай и остальных участников соревнований.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Команда военных стрелков из России продолжает выполнение 1-го этапа конкурса «Снайперский рубеж» в рамках «Армейских международных игр-2022». Участники выполнили такие упражнения, как «Заяви о себе», «Стандарт» и «Оборона». Соревнование проходит на полигоне Учебного центра имени Шахида Садуги в провинции Йезд, Исламской Республики Иран.
В знакомых для себя погодных условиях сборная военных снайперов из России выполнила все три упражнения, показав достойный результат. Символичным для нашей команды стал конкурс «Заяви о себе».