Армия арми-2022 Меткость, скорость, слаженность: какие результаты показала команда России в «Снайперском рубеже» в Иране Марина Крижановская По итогу 1-ого этапа конкурса команда из России заняла третье место, уступив сборной Белоруссии и Ирана и оставив за собой Китай и остальных участников соревнований. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Команда военных стрелков из России продолжает выполнение 1-го этапа конкурса «Снайперский рубеж» в рамках «Армейских международных игр-2022». Участники выполнили такие упражнения, как «Заяви о себе», «Стандарт» и «Оборона». Соревнование проходит на полигоне Учебного центра имени Шахида Садуги в провинции Йезд, Исламской Республики Иран. В знакомых для себя погодных условиях сборная военных снайперов из России выполнила все три упражнения, показав достойный результат. Символичным для нашей команды стал конкурс «Заяви о себе». © Минобороны России Результатом работы снайпера становится сумма баллов, равная дальности, на которой снайпер поразил мишень с первого выстрела. Например, дальность 600 метров - результат 600 баллов. Из результата могут вычесть 50 баллов, если мишень поражена со второго выстрела, если с третьего - вычтут уже 100 баллов. Если стрелок не поразил мишень, он не получает баллы. В случае равного количества баллов между снайперами, побеждает затративший наименьшее количество времени на выполнение упражнения. © Минобороны России Стрельба из положений стоя, с колена (сидя) и лежа с руки проводилась в конкурсе «Стандарт». На каждое положение снайперу дается право на два выстрела. Результатом становится сумма баллов, набранная по итогам выполнения упражнения. При равном количестве баллов побеждает снайпер, имеющий большее количество попаданий в «10», «9» и так далее. © Минобороны России При выполнении конкурса «Оборона» снайпер тратит не более двух патронов на поражение мишени. Результатом работы стрелка является набранная на упражнении сумма баллов. Каждая пораженная мишень приносит снайперу 10 баллов. При равном количестве баллов побеждает затративший наименьшее количество времени на упражнение снайпер. По итогу 1-ого этапа конкурса команда из России заняла третье место, уступив сборной Белоруссии и Ирана и оставив за собой Китай и остальных участников соревнований. В Учебном центре 19 августа состоится церемония открытия. После - команды перейдут ко 2-ому этапу соревнований. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика