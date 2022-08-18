Высший класс вождения: инспекторы ВАИ прошли первый этап конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2022

Крутые виражи и подъемы и резкое торможение для оказания помощи пострадавшему - инспекторы ВАИ показали высший пилотаж на конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2022 .

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Команды инспекторов военной автомобильной инспекции из Белоруссии, Ирана, России и Узбекистана продолжают борьбу на конкурсе «Дорожный патруль» VIII Армейских международных игр в Коканде.

Сегодня на турнире инспекторы ВАИ показали искусство вождения в индивидуальной гонке с заданиями разгон и экстренное торможение и параллельную парковку.

Экипажам оказались по силам крутые виражи и подъемы и резкое торможение для оказания помощи пострадавшему и тушения пожара.

В сборную Вооруженных Сил России в «Дорожном патруле» вошли военнослужащие 11-й ВАИ (региональной) ЗВО, 18-й ВАИ (региональной) ЮВО, 19-й ВАИ (региональной) ЦВО и 100-й ВАИ (территориальной, г. Москва).

Соревнование инспекторов военной автомобильной инспекции «Дорожный патруль» VIII Армейских международных игр проходят в Узбекистане с 13 по 27 августа.

В программе конкурса командная гонка «Военно-техническая эстафета» и «Соревнования специалистов» в экстремальном вождении, индивидуальной гонке, регулирование дорожного движения (вне общего командного зачета), разгон и экстренное торможение, замена колеса, а также экстремальная параллельная парковка - особое испытание для капитанов команд.

Завтра на турнире стартует второй этап - «Военно-техническая эстафета».