Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

«Верный друг»: на АрМИ-2022 стартовал первый этап конкурса кинологов

Ирина Елагина
20:24 18.08.2022
Пять команд на послушание и каждую нужно выполнить радостно и с предельной концентрацией - 40 расчетов человек-собака справились с заданием первого этапа Международного кинологического конкурса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Первый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг» стартовал на VIII Армейских международных играх в Узбекистане на стадионе Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного. Военные кинологи из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана, всего 40 расчетов человек-собака, оспаривают титул сильнейшего.

Первым испытанием стал комплекс упражнений «Послушание»: движение рядом, усадка из движения, укладка с подзывом, апортировка на ровной поверхности и укладка при отвлечении. Судейская коллегия обращала внимание на все нюансы выполнения нормативов. Так, при исполнении всех команд собака должна показывать радостную работу в сочетании с требуемой концентрацией.

© Минобороны России

По итогам первого дня соревнований лидирует команда Российской Федерации. Среди женских расчетов в первой тройке наши военнослужащие: ефрейтор Диляра Садыкова со служебной собакой по кличке Кони, младший сержант Юлия Ставер со служебной собакой по кличке Хой и старший лейтенант София Красникова со служебной собакой по кличке Микула.

Среди мужских расчетов места в лидерах младший сержант Никита Борисов со служебной собакой по кличке Фокс, вторым идет сержант Адыль Алибаев со служебной собакой по кличке Джус, на третьем - представитель Узбекистана, младший сержант Зухриддин Кушоков.

© Минобороны России

Международный кинологический конкурс «Верный друг-2022» VIII Армейских международных игр проходит в Узбекистане с 13 по 27 августа и состоит из шести этапов: послушание, 300-метровая полоса препятствий, защитная служба и три дог биатлона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:16 Армия
Видео
«Платят деньги - страх не возникал»: Кириллов об участниках опытов лабораторий на Украине
17:41 ОПК
Видео
В Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах»
16:05 Армия
Видео
Приземление на точность: кадры групповых прыжков десантников на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022
18:14 ОПК
Видео
Телеканал «Звезда» получил награду за вклад в проведение форума «Армия-2022»
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.