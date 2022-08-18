«Верный друг»: на АрМИ-2022 стартовал первый этап конкурса кинологов

Пять команд на послушание и каждую нужно выполнить радостно и с предельной концентрацией - 40 расчетов человек-собака справились с заданием первого этапа Международного кинологического конкурса.

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Первый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг» стартовал на VIII Армейских международных играх в Узбекистане на стадионе Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного. Военные кинологи из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана, всего 40 расчетов человек-собака, оспаривают титул сильнейшего.

Первым испытанием стал комплекс упражнений «Послушание»: движение рядом, усадка из движения, укладка с подзывом, апортировка на ровной поверхности и укладка при отвлечении. Судейская коллегия обращала внимание на все нюансы выполнения нормативов. Так, при исполнении всех команд собака должна показывать радостную работу в сочетании с требуемой концентрацией.