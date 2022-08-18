«Отличники войсковой разведки» начали борьбу за новые рекорды и лидерство в конкурсе АрМИ-2022

В 2022 году отдельные упражнения объединили в общий блок подготовки, чтобы на втором этапе конкурса они превратились в одно непрерывное действо, максимально приближенное к боевым условиям.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый этап - зрелищный и шумный. В этот день команды - участницы конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки» делятся на части - механики-водители отправляются на танкодром, а неподалеку остальные участники сборных выполняют нормативы.

Действовать разведчики должны быть готовы в любых условиях: еще вчера они тренировались на сухом грунте, а уже сегодня прошел дождь, и многотонная машина на сырой земле стала куда менее управляемой. Болельщики в это время буквально разрываются между площадками - ведь если на преодоление трассы уходит порядка 15 минут, то с нормативами участники порой готовы справиться за считаные секунды.

Борьба идет не только за лидерство в турнирной таблице, но и за новые рекорды. Поэтому в каждом упражнении сборные выкладываются по максимуму. При выполнении норматива «Оттаскивание раненого» в рецепте успеха, помимо стандартных силы, ловкости и технических навыков, есть и секретный ингредиент - поддержка команды.

В 2022 году отдельные упражнения объединили в общий блок подготовки, чтобы на втором этапе конкурса они превратились в одно непрерывное действо, максимально приближенное к боевым условиям. К примеру, доставка боеприпасов - один из тех нормативов, выполнить который без должной подготовки не стоит и пытаться. Один только ящик весит почти 30 килограммов.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов