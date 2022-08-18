Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

«Отличники войсковой разведки» начали борьбу за новые рекорды и лидерство в конкурсе АрМИ-2022

Надежда Котормус
18:46 18.08.2022
В 2022 году отдельные упражнения объединили в общий блок подготовки, чтобы на втором этапе конкурса они превратились в одно непрерывное действо, максимально приближенное к боевым условиям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Первый этап - зрелищный и шумный. В этот день команды - участницы конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки» делятся на части - механики-водители отправляются на танкодром, а неподалеку остальные участники сборных выполняют нормативы.

Действовать разведчики должны быть готовы в любых условиях: еще вчера они тренировались на сухом грунте, а уже сегодня прошел дождь, и многотонная машина на сырой земле стала куда менее управляемой. Болельщики в это время буквально разрываются между площадками - ведь если на преодоление трассы уходит порядка 15 минут, то с нормативами участники порой готовы справиться за считаные секунды.

Борьба идет не только за лидерство в турнирной таблице, но и за новые рекорды. Поэтому в каждом упражнении сборные выкладываются по максимуму. При выполнении норматива «Оттаскивание раненого» в рецепте успеха, помимо стандартных силы, ловкости и технических навыков, есть и секретный ингредиент - поддержка команды.

В 2022 году отдельные упражнения объединили в общий блок подготовки, чтобы на втором этапе конкурса они превратились в одно непрерывное действо, максимально приближенное к боевым условиям. К примеру, доставка боеприпасов - один из тех нормативов, выполнить который без должной подготовки не стоит и пытаться. Один только ящик весит почти 30 килограммов.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:47 Армия
«Назло бабушке отморожу уши»: начальник войск РХБЗ о реакции Европы на возможную аварию на ЗАЭС
17:41 ОПК
Видео
В Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах»
16:05 Армия
Видео
Приземление на точность: кадры групповых прыжков десантников на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022
18:14 ОПК
Видео
Телеканал «Звезда» получил награду за вклад в проведение форума «Армия-2022»
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.